Medical Park Batman Petrolspor A.Ş. Kulübüne saldırı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Medical Park Batman Petrolspor A.Ş. Kulübünün tesislerine gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen bazı kişilerin, aralarında teknik direktörün de olduğu 3 kişiyi darbetti öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Site Mahallesi'ndeki tesislere gelen kimliği belirlenemeyen kişiler ile kulüp yetkilileri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Teknik Direktör Tarık Yurttaş ile iki sporcunun, darp sonucu yaralandığı iddia edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA