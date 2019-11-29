Haberler » Güncel » Medical Park Batman Petrolspor A.Ş. Kulübüne saldırı - Haber

Medical Park Batman Petrolspor A.Ş. Kulübüne saldırı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Medical Park Batman Petrolspor A.Ş. Kulübünün tesislerine gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen bazı kişilerin, aralarında teknik direktörün de olduğu 3 kişiyi darbetti öne sürüldü.

29.11.2019 00:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:32Medical Park Batman Petrolspor A.Ş. Kulübüne saldırı
TFF 3. Lig'de mücadele eden Medical Park Batman Petrolspor A.Ş. Kulübünün tesislerine gelen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen bazı kişilerin, aralarında teknik direktörün de olduğu 3 kişiyi darbetti öne sürüldü.
Alınan bilgiye göre, Site Mahallesi'ndeki tesislere gelen kimliği belirlenemeyen kişiler ile kulüp yetkilileri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Teknik Direktör Tarık Yurttaş ile iki sporcunun, darp sonucu yaralandığı iddia edildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Batman Petrolspor, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:22 TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü
01:22 İstanbul'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
01:14 Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı
01:10 Kahramanmaraş'ta, husumetli ailelerin silah, taş ve sopalı kavgası: 12 yaralı
01:06 Karabük'te "dur" ihtarına uymayarak polise çarpan alkollü sürücüye para cezası verildi
00:43 Kızına telefonla haber verdikten sonra pompalı tüfekle intihar etti!
00:41 Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi
00:00 Yunan Dışişleri, Libya'yla imzalanan mutabakat nedeniyle Türkiye'nin Atina Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı
23:55 İnsanlık dışı olay! Hamile köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler
23:18 BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
15:36 Azerbaycan'da iktidar partisi YAP parlamentonun feshi için başvurdu
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
13:44 Fenerbahçe'de sakatlığı biten Vedat Muriqi, takımla birlikte antrenmanlara başladı
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
29.11.2019 01:24:06