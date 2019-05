Medical Park Gaziantep'ten Gazişehir'e tam destek

Kaynak: İHA

Medical Park Gaziantep Hastanesi, Play Off turnuvalarında üstün başarı gösteren Gazişehir Futbol Kulübüne Süper Lig yolunda başarılar diledi.Medical Park Gaziantep Hastanesi, Gaziantep'in başarılı spor kulübü Gazişehir'e büyük emeklerle elde edilen başarıların Süper Lig yolunda devam etmesi için destek verdi.Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, "Gaziantep çok değerli ve önemli bir şehir, bu şehrin kendi gibi değerli takımı Gazişehir Futbol Kulübü Play Off maçlarında üstün başarı gösterdi. Ama bizim hedefimiz Süper Lig. Gaziantepliler ve Gazişehirliler bunu hak ediyor. Takım çok başarılı ve inancı çok yüksek. Yakın zamanda takımımızı inşallah Süper Lig'de göreceğiz. Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak Gazişehir'e her zaman tam destek vereceğiz" dedi. - GAZİANTEP Futbol