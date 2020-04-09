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Medical Park İzmir'den çalışanların ailelerine psikolojik destek

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korana virüs salgını ile mücadele, Türkiye'de de tüm hızıyla devam ediyor.

09.04.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:21
Medical Park İzmir'den çalışanların ailelerine psikolojik destek
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan korana virüs salgını ile mücadele, Türkiye 'de de tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Medical Park İzmir Hastanesi, büyük bir özveri ile çalışan sağlık personellerinin ailelerine psikolojik destek hizmeti sağlıyor.

Hastaların ve çalışanların sağlığını en üst seviyede korumak için JCI (Joint Commission International) dahil tüm uluslararası akreditasyon gerekliliklerini uygulayan Medical Park İzmir Hastanesi, ailelerinden uzak kalan sağlık çalışanlarının yanı sıra yakınlarını da telefonla arayarak psikolojik destek hizmeti veriyor. Korona virüs nedeniyle yaşanan kaygı ve stresin doğal olduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Dilek Gülveren, "Son günlerde yaşanan stresli olayların etkisiyle anksiyete (kaygı) hissetmemiz doğal olabilir. Kaygı, stres altında hissettiğimiz olaylara karşı çözüm üretebilmemiz için geliştirdiğimiz bir savunma mekanizmasıdır. Ancak kaygı ile baş edemediğimizde ve panik seviyemiz yükseldiğinde yaşadığımız olumsuz durumları felaket olarak adlandırabilir, çok kötü bir şey olacakmış hissine kapılabilir, yaşanılan olumsuz olayı daha tehlikeli görme eğiliminde olabiliriz" dedi.

Motivasyon görüşmeleri

Hastane çalışanlarının yanı sıra onların ailelerinin de psikolojik sağlıklarını önemsediklerini belirten Gülveren, "Pandemi (salgın) sürecinde, hastaların tedavilerini ve bakımlarını üstlenen sağlık çalışanlarının psikolojisini desteklemek için görüşmeler planladık ve düzenli olarak gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu görüşmelerde yaşadıkları kaygının sebebi ise çoğunlukla, ailelerine bulaş götürme korkusu ve ailelerinin çocuklarına yansıttıkları kaygının olumsuz etkileri. Tüm ebeveynler gibi çocuklarını zorluk ve mücadele vererek yetiştiren sağlık personelimizin ailelerini ise bilgilendirmemiz gerektiğini düşündük. Ailelerimizin kaygılarını göz önüne alarak motivasyon görüşmelerimize devam ediyoruz. Çünkü büyük bir aile olmak, bütün bir şekilde dayanışma içinde olmayı gerektiriyor. Tüm sağlık personellerimizin ailelerine, hayatlarındaki en değerli varlıklarını, çocuklarını bizlere emanet ettikleri için bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel
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