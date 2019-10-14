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Medical Park'tan 'Barış Pınarı Hareketı'na tam destek

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güçlü akademik kadrosu ile tercih edilen Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek geldi.

14.10.2019 14:30Medical Park'tan 'Barış Pınarı Hareketı'na tam destek
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde güçlü akademik kadrosu ile tercih edilen Medical Park Gaziantep Hastanesi'nden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek geldi.

Medical Park Gaziantep Hastanesi, TSK ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG,PYD ve PKK'ya karşı başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Güneydoğu Bölgesi'nin güçlü sağlık kuruluşlarından olan Medical Park Gaziantep Hastanesi, yapılan operasyonlarda ulusal güvenliğin sağlanması, bölgenin istikrarı ve barış ile terör gruplarının temizliği için TSK'nın yanında olduğunu duyurdu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba da Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Allah, gazi ordumuzun ve kahraman evlatlarımızın yar ve yardımcısı olsun. Allah, ordumuzu muzaffer kılsın, milletimizin birlik ve beraberliğini daim eylesin. Medical Park Gaziantep Hastanesi olarak tüm tıbbi süreçlerimizle ordumuzun yanındayız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Barış Pınarı Harekatı, Güneydoğu Anadolu, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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