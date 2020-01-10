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Medicana Sivas Genel Müdürü Demiray'dan AA'ya "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" ziyareti

Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

10.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:56Medicana Sivas Genel Müdürü Demiray'dan AA'ya
Medicana Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.
AA Büro Sorumlusu Önder Felek ve muhabirler ile bir araya gelen Demiray, ziyarette, gazetecilerin zor şartlar altında dahi mesai mefhumu gözetmeksizin önemli bir kamu görevini yerine getirdiğini söyledi.
Gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Demiray, AA çalışanlarına da görevlerinde başarı diledi.
Felek ise ziyaretinden dolayı Demiray'a teşekkür etti.
Ziyarette Medicana Sivas Hastanesi Kurumsal İletişim Sorumlusu Yakup Bayat da hazır bulundu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Anadolu Ajansı, Sivas, Güncel

Kaynak: AA

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