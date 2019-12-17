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Medicana Sivas Hastanesinden "sağlıklı beslenme" semineri

Medicana Sivas Hastanesi sağlıklı beslenme hareketi kapsamında "sağlıklı beslenme ve obezite" konulu seminer düzenledi.

17.12.2019 12:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:54Medicana Sivas Hastanesinden
Medicana Hastanesi sağlıklı beslenme hareketi kapsamında "sağlıklı beslenme ve obezite" konulu seminer düzenledi.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre, okul çağındaki öğrencilerde farkındalık oluşturulması amacıyla Medicana Sivas Hastanesi diyetisyeni Cansu Arslan tarafından seminer verildi.
Arslan, seminerde yaptığı konuşmada, obez olan her 3 kişiden 1'inin obezite öyküsünün çocukluk-ergenlik döneminde başladığını belirtti.
Bu duruma yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz yaşam, çevresel faktörler ve genetik yapının sebep olduğuna vurgu yapan Arslan, şunları kaydetti:
"Bu bakış açısıyla yola çıkarak düzeltilebilir faktör olan beslenmeyi çocuklarımıza, gençlerimize anlatmaya başladık. Biliyoruz ki bir ülkenin sosyal ve ekonomik yönden istenen uygarlık seviyesine ulaşabilmesi bedensel ve zihinsel yönden sağlıklı, yetenekli bireylerin varlığına bağlıdır. Bu yüzden uzak-yakın, devlet-özel ayrımı yapmadan gerçekleştirdiğimiz bu sosyal sorumluluk projemizde doğru beslenmeyi anlatmadığımız her çocuğumuza karşı kendimizi sorumlu hissediyor, devam eden eğitimlerimizle mümkün olduğunca çok gencimize ulaşmayı hedefliyoruz."
Medicana Sivas Hastanesi Kurumsal Pazarlama Müdürü Yüksel Derin ise 3 aydır organize edilen bu farkındalık ile bugüne kadar 20 okulda, yaklaşık 2 bin 500 öğrenciye bilgilendirmelerde bulunduklarını aktardı.

Sivas, Sağlık

Kaynak: AA

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