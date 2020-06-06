Medikal ürünler satan mağazada yangın çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde medikal ürünler satan mağazada yangın çıktı.

Medikal ürünler satan mağazada yangın çıktı
06.06.2020 10:58 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:01
DÜZCE(İHA) – Düzce'de sabah saatlerinde medikal ürünler satan mağazada yangın çıktı. Yangında mağazada bulunan medikal ürünler kül oldu.

Yangın, sabah saatlerinde Düzce merkeze bağlı Aziziye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan medikal mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İdris ve Vehbi Bahadır'a ait medikal mağazasının bodrum katında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Hasta bezlerinin bulunduğu depoda başlayan yangın tüm mağazayı sardı. Mağazadan çıkan dumanları gören vatandaşlar, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken, alevler yanan mağazanın yan tarafından bulunan medikal mağazasının deposuna da sıçradı. Yan mağazada bulunan yangın kısa sürede söndürülürken medikal mağazası içinde ki ürünler yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yoğun duman nedeniyle itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadılar. Sık sık oksijen tüpü değiştiren itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışması sonrası kontrol altına alınan yangın ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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