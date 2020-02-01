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Medikalcilere hazine bonosu verilmesi önerisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, medikal malzeme satışı yoluyla devlet hastanelerine ürün temin eden firmaların ihale alacaklarına yönelik devlet tarafından hazine bonosu verilebileceğini söyledi.

01.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:39Medikalcilere hazine bonosu verilmesi önerisi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Esin Kara, medikal malzeme satışı yoluyla devlet hastanelerine ürün temin eden firmaların ihale alacaklarına yönelik devlet tarafından hazine bonosu verilebileceğini söyledi.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na (TBMM) Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle verdiği önergede, medikal firmalarının yaşadığı sorunlara değindi.

Devlet hastanelerine medikal malzeme temin eden firmaların ihale alacaklarının uzun vadede ödenmesi nedeniyle borçlu olduğu firmalara ödeme yapamadığını ve yeniden ürün temini açısından zor duruma düştüğünü kaydeden Esin Kara, bu firmalara hazine bonosu verilebileceğini anımsattı.

Kara önergesinde, "Firmalar bu süreçte alacaklarına dair teminat hükmü taşıyan çek senet gibi evraklar olmaması sebebiyle ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Medikal malzeme satışı yoluyla devlet hastanelerine ürün temin eden firmaların ihale alacaklarının teminine yönelik devlet tarafından hazine bonosu verilmesi usulü uygulanabilir mi? Devlet içi borçlanma senetleri uygulaması yapılamaması halinde medikal firmalarında borçlu olduğu şirketlere yönelik firmaların kullanabileceği alternatif bir teminat yöntemi uygulanabilir mi? Firmaların kamudan olan hak edişlerini alamamaları ya da geç almaları durumunda, bu durumun mücbir sebep kabul edilmesine dair bir düzeleme yapılabilir mi?" diye sordu. - KONYA

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Konya, MHP, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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