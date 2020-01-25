Medipol Başakşehir: 2-0

STAT: Ülker

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

FENERBAHÇE: Altay - Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Gustavo, Tolga (Dk. 64 Ferdi), Ozan, Rodrigues (Dk. 87 Emre Belözoğlu), Max Kruse (Dk. 90 Mehmet Ekici), Vedat Muriç

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara, Ponck, Epureaunu, Clichy, Mehmet Topal (Dk. 75 Aleksic), Mahmut Tekdemir (Dk. 82 Robinho), Edin Visca, İrfan Can, Elia (Dk. 68 Gulbrandsen), Crivelli

SARI KARTLAR: İrfan Can (Medipol Başakşehir)

GOLLER: Dk.72 Max Kruse, Dk.86 Vedat Muriç (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 72'nci dakikada Max Kruse ve 86'ncı dakikada Vedat Muriç kaydetti.

7'nci dakikada Vedat Muriç'in sağ kanattan ortasında kale önünde bulunan Max Kruse kafa vurdu, top kalenin sağından auta gitti.

9'uncu dakikada Gustavo'nun pası ile buluşan topla Rodrigues'in ceza sahası içinden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

18'inci dakikada Dairar'ın pası ile ceza yayı sağında topla buluşan Rodrigues'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert uzaklaştırdı.

21'inci dakikada sağdan Rodrigues'in ortasında savunmanın müdahale ettiği top Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga'nın vuruşunda top auta gitti.

22'nci dakikada Dirar'ın Atlay'a vermek istediği topa Visca sahip oldu. Visca'nın vuruşunda Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

32'nci dakikada Isla'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken top Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga'nın vuruşunda top kalenin sağındna auta gitti.

37'nci dakikada Visca'nın pası ile topla buluşan Elia'nın vuruşunda meşin yuvarlak Isla'nın ayağına çarparak kornere gitti.

41'inci dakikada Isla'nın ortasına altıpas içinde iyi yükselen Tolga Ciğerci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kontrol etti.

42'nci dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Serdar Aziz'in sektirdiği top sol çaprazda Gustavo'nun önünde kaldı. Gustavo'nun vuruşunda kaleci mert kornere çeldi.

45+1'inci dakikada ceza sahası sol çaprazından içesi giren Tolga Ciğerci, Caiçara tarafından düşürüldü. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus penaltı kararı verdi. Tolga'nın uyarısının ardından VAR'dan da durumu netleştiren Aydınus, penaltı kararını iptal etti.

59'uncu dakikada Ozan Tufan'ın pası ile ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'ten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

62'nci dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Gustavo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta gitti.

72'nci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ozan Tufan'ın pası ile topla buluşan Max Kruse'nin rakiplerini geçtikten sonra ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

78'inci dakikada Gustavo'nun sağ kanattan ortasında altıpasın solunda iyi yükselen Vedat'ın kafa vuruşunda kaleci Mert topu kontrol etti.

86'ncı dakikada sağdan topla hareketlenen Rodrigues, Epureanu'yu geçerek meşin yuvarlağı Vedat'a aktardı. Vedat'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

90+1'inci dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına hareketlenen Ferdi, Mehmet Ekici ile verkaç yaptıktan sonra sağ çaprazda topla buluştu. Rakiplerinden sıyrılan Ferdi'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem dolayısıyla depremzedelere destekte bulundu. Karşılaşmanın son dakikalarında atkı ve berelerini sahaya atan taraftarlar, 'Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle' şeklinde tezahüratlarda bulundu.