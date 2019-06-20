20.06.2019 18:21
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Medipol Başakşehir, Adebayor'la yollarını ayırdı

Medipol Başakşehir, Adebayor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Togolu santrforu Emmanuel Adebayor'la yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Togolu santrforu Emmanuel Adebayor'la yollarını ayırdı.
Medipol Başakşehir'e 2016-2017 sezonunun devre arasında gelen ve 2020 yılına kadar olan sözleşmesi feshedilen Adebayor'a turuncu-lacivertli kulüp, verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.
Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan teşekkür mesajında, "Sahada terinin son damlasına kadar savaşan Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Medipol Başakşehir'de 2,5 sezon geçiren 35 yaşındaki santrfor, 76 resmi maçta 28 gol attı.
Kaynak: AA
Emmanuel Adebayor, Başakşehir, Adebayor, Spor

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