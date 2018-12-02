Medipol Başakşehir Ara Vermedi

Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Demir Grup Sivasspor
karşısında forma giyen futbolcuların yenileme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların pas ile pres çalışmasıyla başladığı antrenmanı, dar alan oyunu ve şut çalışmasıyla tamamladığı kaydedildi.
Antrenmanda, sakatlığı bulunan Alparslan Erdem
'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.
Adana Demirspor,Aralık,Sivasspor,Başakşehir
Turuncu-lacivertliler, bir günlük izinin ardından 4 Aralık
Salı günü gerçekleştireceği idmanla Adana Demirspor
müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.
02 Aralık 2018 Pazar 18:47