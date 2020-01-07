Haberler » Spor » Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı - Spor

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Medipol Başakşehir, Arda Turan kararını açıkladı. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada milli futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği duyuruldu.

07.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:25

Medipol Kulübü, tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Başakşehir'in yaptığı açıklama şöyle;

"Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan'ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Süper LigSüper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak? Süper Lig'de ara tatil ne zaman bitiyor? Süper Lig İkinci yarı fikstürü!

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı

Başakşehir, Arda Turan, Spor


HABER YORUMLARI (10)
MEMO: alakasız
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ASLAAN: GALATASARAYA SAKIN GELMEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE artık çöplerle işimiz olmaz heleki silah la kendini adam sanan çöplerle
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
CİM-BOMLU 038: Mazallah GALATASARAY''a falan gelir şimdi bu salak!
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
MORTAL KUMBAT: Arda Resmen barcelonada. bayrampaşadan barcelonaya
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
EMOXXX: arda turan adamdır. yanlız değildir. ülkeyi tanıtmakta çok yardımcı oldu. .
Yayından Kaldır
3 8
Cevap yaz
GALATASARAY: BELA GELİYOR
Yayından Kaldır
5 3
Cevap yaz
KSK Lİ MESUT: Tencere kapak misali, paratörle Buluşurlar yine. Mideleri geniş bu conconların.
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
BABEL: Haydi bakalım Mustafa Cengiz almada görelim. . . Terim mi daha ağır yoksa sen mi ?
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
FORZA BEŞİKTAŞ: Bakın görün ortada kalacak :) :) :) :)
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
FİKRİ HADIMOĞLU: inandık mı ?
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Spor

Son Dakika Haberleri

12:43   Son Dakika | Medipol Başakşehir, Arda Turan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmenin feshedildiğini... - Spor
12:43   Trabzonspor'da transferde titiz davranıyor - Spor
12:38   Fenerbahçe'nin Antalya kampı sürüyor - Spor
12:38   Fenerbahçe'de kaleciler Knoop'a emanet - Spor
12:27   Başakşehir, Arda Turan ile yollarını ayırdı! - Spor
12:12   Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı - Spor
11:52   Neymar'ın Demi Lovato ile aşk yaşadığı iddia edildi - Spor
11:30   Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Oltion Bilalli Balıkesirspor'la sözleşme imzaladı - Spor
09:38   Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, bu kez yaptığı sporla gündemde - Spor
09:13   Beşiktaş yöneticisine çarpıcı soru: Galatasaray, futbolun derin devleti mi? - Spor
7.01.2020 12:58:21