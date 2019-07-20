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Medipol Başakşehir Avusturya'dan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in 13 günlük Avusturya kampı sona erdi.

20.07.2019 22:11 Medipol Başakşehir Avusturya
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'in 13 günlük Avusturya kampı sona erdi.
Son hazırlık maçını Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile oynayan turuncu-lacivertli ekip bu karşılaşmanın ardından Salzburg Havalimanına gitti.
Medipol Başakşehir kafilesini taşıyan uçak, Salzburg'dan İstanbul'a hareket etti.
Dört hazırlık maçı
Medipol Başakşehir, Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynadı.
Takım, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1, üçüncü karşılaşmasında da Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a 5-1 kaybetti.
Turuncu-lacivertli ekip, son hazırlık maçında ise Almanya temsilcisi Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: AA
Başakşehir, Avusturya, Spor

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