Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor: 1-1

STAT: 3'üncü İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Deniz Caner Özaral

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert (Dk. 85 Volkan) - Caiçara, Mahmut, Kudryashov, Clichy, İrfan (Dk.89 Soner), Gökhan, Visca,Napoleoni (Dk. 65 Robinho), Elia, Bajic

AYTEMİZ ALANYASPOR: Ufuk - Cenk, Welinton, Caulker, N'Sakala (Dk. 78 Emre Bkir), Ceyhun, Ozan, Efecan, Villafanez (Dk. 81 Hasan), Fernandes (Dk. 72 Obi), Cisse

GOLLER: Dk. 6 Visca (Medipol Başakşehir) - Dk. 16 Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Medipol Başakşehir ile Aytemiz Alanyaspor, 1-1 berabere kaldı. Başakşehir'in golünü 6'ncı dakikada Visca atarken, Alanyaspor'un golünü 16'ncı dakikada Fernandes kaydetti.

Medipol Başakşehir, bu sonucun ardından Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu 67 puanla 2'nci sırada tamamladı. Aytemiz Alanyaspor ise sezonu 44 puanla noktaladı.

6'ncı dakikada sol kanattan Clichy'nin ortasında Visca'nın kafa vuruşu önce üst direğe, sonrasında da kaleci Ufuk'a da çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

9'uncu dakikada sol kanatta topla buluşan Visca'nın plase şutu auta gitti.

16'ncı dakikada sol kanattan Cenk Ahmet'in ortasında Junior Fernandes isabetli bir kafa vuruşuyla beraberlik golüne imza attı: 1-1.

40'ıncı dakikada atak yönünün sağından kullanılan korner atışında Villafanez'in ortasında Fernandes'in kafa vuruşu az farla üstten auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

56'ncı dakikada İrfan Can'ın çalımlarla ceza sahasına girip çektiği şut kaleci Ufuk'ta kaldı.

59'uncu dakikada Elia'nın pasında topla buluşan Napoleoni'nin şutu az farkla auta çıktı.

63'üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından İrfan Can'ın ser şutu üstten auta çıktı.

68'inci dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Cisse'nin şutunda kaleci Mert topu kornere çeldi.

69'uncu dakikada Villafazen'in kullandığı korner vuruşunda Caulker'ın kafa vuruşunda kaleci Mert soluna uzanarak gole izin vermedi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: DHA