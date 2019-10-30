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Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 2 Kasım Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

30.10.2019 20:52Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 10. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 2 Kasım Cumartesi günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda turuncu-lacivertli oyuncular, ilk bölümde 5'e 2 pas oyunu üzerinde durdu. Geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla idman tamamlandı.
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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