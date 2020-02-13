Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçı hakemi merak ediliyor. Süper Lig puan tablosunda Beşiktaş 36 puanla 7. sırada yer alıyor. Takım, son beş maçında 3 galibiyet ve 2 yenilgi ile evine dönmüştü Başakşehir, bir yenilgi ve beraberliğin yanı sıra 3 maçı lider olarak tamamladı. Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçı hakkında detaylı bilgiyi derledik.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lig'in 22. haftasında oynanacak ilk maç Başakşehir ve Beşiktaş maçının ilk on birinde siyah beyazlılarda Jeremain Lens yer alacak. Heyecan yaratan karşılaşma 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumunda oynanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Cuma günü gerçekleşecek maçın hakemliğini Abdulkadir Bitigen üstleniyor. Volkan Ahmet Narinç birinci, Süleyman Özay ikinci yardımcı hakem olurken, Direnç Tonusluoğlu dördüncü hakemliği yürütecek. Maç, saat 20.00'de beİN Sports HD1'den canlı olarak yayımlanacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Çaiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Visca, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Elia, Demba Ba, Crivelli.

Beşiktaş: Karius, Victor Ruiz, Vida, Caner, Necip Uysal, Atiba, Elneny, Boateng, Diaby, N'koudou, Burak Yılmaz.