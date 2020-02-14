Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesi başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında Beşiktaş , Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç, beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.
İLK 11'LER
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli
BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boateng, Diaby, N'Koudou, Burak
5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.