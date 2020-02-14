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Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesi başladı! Canlı anlatım

Sergen Yalçın ile 2'de 2 yapan Beşiktaş, ligde 3. sırada yer alan Medipol Başakşehir'in konuğu oluyor Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

14.02.2020 19:08 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:55Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesi başladı! Canlı anlatım

Süper Lig'in 22. haftasının açılış maçında , Medipol ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maç, beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

İLK 11'LER

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan, Mahmut, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Boateng, Diaby, N'Koudou, Burak

5 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte zorlu maç takvimi öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou ve Umut Nayir, Medipol Başkaşehir maçında kart gördükleri takdirde, gelecek haftaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.


Başakşehir, Beşiktaş, Spor

HABER YORUMLARI (1)
MEMLEKETİM:Haftanin en önemli maci; Trabzon - Sivas macidir. Biri mac fazlasiyla birinci sirada digeri bir mac eksigiyle ikinci sirada.
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