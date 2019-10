Medipol Başakşehir-Borussia Mönchengladbach maçına doğru

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın Medipol Başakşehir 'e konuk olacak Borussia Mönchengladbach'ın teknik direktörü Marco Rose, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına futbolcusu Oscar Wendt ile katılan Rose, her iki takımın da gruba kötü sonuçlarla başladığını hatırlattı.Kaliteli bir maç olacağının altını çizen Rose, "Her iki takımın da Avrupa Ligi'ndeki mağlubiyeti aslında bir hazırlık maçı niteliğindeydi. Bu maçta ilk karşılaşmaya göre daha baskılı oynayacağız. Her iki takım için de kaliteli bir maç olmasını diliyoruz. 4-3-3 şeklinde bir şema ile sahaya çıkacağız. Ligde 2 başarılı maçımız oldu. O kadroyu korumaya çalışacağız." diye konuştu.Grup aşamasından sonrasını konuşmak için henüz erken olduğunu dile getiren Rose, "Buradan 1 puanla ayrılmak bile önemli. Grupta 6 maç oynanıyor ve ilk 2'ye girmemiz gerekiyor. Bunun için de puanlar toplamalıyız. Puanla ayrılmamız önemli." değerlendirmesinde bulundu.Futbolculardan Oscar Wendt ise UEFA Avrupa Ligi gibi uluslararası bir organizasyonda mücadele ettikleri için mutlu olduğunu ifade etti.Uzun zamandır bu karşılaşmaları beklediklerini aktaran Wendt, "Bu turnuvalarda yer almak bizim için çok önemli. Maça da iyi hazırlandık. Kendimizi hazır hissediyoruz. Sahada çok baskılı bir şekilde oynayacağız. Buradan iyi bir galibiyetle ayrılmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.