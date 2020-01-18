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Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından notlar

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

18.01.2020 17:32 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:32Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından notlar
Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk eden Medipol 'de teknik direktör Okan Buruk, ligde son oynadıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.
Buruk, Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde yer alan Mehmet Topal'ın yerine Mahmut Tekdemir'e görev verdi.
Okan Buruk, takımını sahaya, Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Elia, Demba Ba ve Crivelli ilk 11'iyle sürdü.
Ali Ravcı takımın başında sahada
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerine sportif direktör Ali Ravcı, takımın başında sahaya çıktı.
Sarı-siyahlı takım, Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme, Bifouma, Fofana ve Jahovic ilk 11'iyle sahada yer aldı.
"Futbola şiddetle değil gönülden bağlan"
İki takım futbolcuları mücadele öncesinde sahaya "Futbola şiddetle değil gönülden bağlan" yazılı pankart ile çıktı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, "Rakibine jest yap" projesi kapsamında hazırlanan pankartı iki takım futbolcuları birlikte taşıdı.
Göksel Gümüşdağ taraftarlarla buluştu
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesinde, turuncu-lacivertli takımın taraftar grubu 1453 Başakşehirliler'in derneğini ziyaret etti.
Ziyarette, kulübün asbaşkanı Mesut Altan ve taraftardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Kağan Şahin de yer aldı.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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