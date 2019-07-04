04.07.2019 00:53
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Medipol Başakşehir'dan Samuel Eto'o bombası!

Adebayor ve Bajic ile yollarını ayırdıktan sonra kadrosuna bir forvet katmak isteyen Medipol Başakşehir, bomba bir transfere imza atıyor. Turuncu-lacivertli takım, bir dönem ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen Samuel Eto'o ile görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul ekibi Medipol Başakşehir sürpriz bir hamle yaparak yıldız golcü Samuel Eto'o'yla bir görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasında yapılan görüşmeler olumlu geçerken anlaşma sağlanması halinde Eto'o en kısa sürede sağlık kontrolünden geçirilip Başakşehir'e imzayı atacak.

SÜPER LİGDE 89 MAÇTA 50 GOL ATTI

38 yaşındaki Eto'o, daha önce Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor formaları giyerken geçen sene Qatar SC takımına transfer olmuştu. Süper Lig'de toplam 89 maça çıkan Eto'o 50 gol atıp 15 de asist yapmıştı.

(Skorer)

Medipol Başakşehir'dan Samuel Eto'o bombası! Medipol Başakşehir'dan Samuel Eto'o bombası!
Antalyaspor, Başakşehir, Samuel Eto, Konyaspor, Spor

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