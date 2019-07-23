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Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, Kulübün kuruluşundan bu yana Medipol Başakşehir forması giyen defans oyuncusu Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı.

23.07.2019 14:44
Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı

Medipol Başakşehir, kulübün kuruluşundan bu yana takımda yer alan defans oyuncusu Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusu için şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz kurulduğu günden bu yana turuncu-lacivertli formamızı giyen Alparslan Erdem ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Hem profesyonel kişiliği hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Alparslan Erdem'e yapmış olduğu önemli katkılar ve vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Medipol Başakşehir'de Alparslan Erdem ile yollar ayrıldı

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Alparslan Erdem, Başakşehir, Spor

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