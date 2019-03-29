Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan
Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor
ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinamik ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı.
Dün tedbir amacıyla dinlendirilen Arda Turan
, bugün takımla çalıştı.
Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da TFF
2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Pendikspor
ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'ndaki müsabaka, basına kapalı olacak.
Spor
Kaynak: AA