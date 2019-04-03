03 Nisan 2019, 15:18
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Medipol Başakşehir'de Atiker Konyaspor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü sahasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve koordinasyon çalışması ile devam eden antrenman, geniş alan oyunu ile sona erdi.

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. Spor
Kaynak: AA



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