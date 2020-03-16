Medipol Başakşehir'de Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı.
16.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:50
Süper Lig'in 27. haftasında 22 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına başladı.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda Trabzonspor maçında görev yapan futbolcular yenileme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak günü tamamladı.
Yarın izin yapacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına 18 Mart Çarşamba günü akşam yapacağı idmanla devam edecek.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan idmanda Trabzonspor maçında görev yapan futbolcular yenileme çalışması yaptı.
Diğer futbolcular ise pas ve top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak günü tamamladı.
Yarın izin yapacak Medipol Başakşehir hazırlıklarına 18 Mart Çarşamba günü akşam yapacağı idmanla devam edecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Aytemiz Alanyaspor, Başakşehir, Spor
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