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Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

21.09.2019 14:30Medipol Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idmanın 5'e 2 pas oyunuyla devam ettiği belirtildi.
Antrenmanın yapılan çift kale maçla sona erdiği bildirildi.
Medipol Başakşehir, yarın saat 18.00'de yapacağı idmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Başakşehir, Beşiktaş, Eylül, Spor

Kaynak: AA

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