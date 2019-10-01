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Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 3 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

01.10.2019 00:04Medipol Başakşehir'de Borussia Mönchengladbach maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci haftasında 3 Eylül Perşembe günü Almanya'nın Borussia Mönchengladbach ekibini konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptığı bildirildi. Antrenmanın çift kale maçla tamamlandığı belirtildi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Almanya, Spor

Kaynak: AA

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