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Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı mesaisi

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında 24 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

20.08.2019 20:54 Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı mesaisi
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında sahasında 24 Ağustos Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki antrenman sahasındaki çalışma, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını çalışmalarını sürdürecek.

Fenerbahçe, Başakşehir, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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