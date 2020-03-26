Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı
Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
26.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:00
Medipol Başakşahir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın hastaneye yatırılmasının ardından turuncu-lacivertli kulüp futbolculara teknik heyete ve personele koronavirüs testi yaptırmıştı. Turuncu-lacivertli takımda futbolcular, teknik heyet ve personelde pozitif sonuçlara rastlanmadı.
Başakşehir sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır."
Etiketler: Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Spor
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