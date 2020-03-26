Medipol Başakşehir’de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı

Medipol Başakşahir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın hastaneye yatırılmasının ardından turuncu-lacivertli kulüp futbolculara teknik heyete ve personele koronavirüs testi yaptırmıştı. Turuncu-lacivertli takımda futbolcular, teknik heyet ve personelde pozitif sonuçlara rastlanmadı.

Başakşehir sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır."