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Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı

Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

26.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:00

Medipol Başakşahir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın hastaneye yatırılmasının ardından turuncu-lacivertli kulüp futbolculara teknik heyete ve personele koronavirüs testi yaptırmıştı. Turuncu-lacivertli takımda futbolcular, teknik heyet ve personelde pozitif sonuçlara rastlanmadı.

Başakşehir sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır."

Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı
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Medipol Başakşehir’de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı
Etiketler: Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Spor

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Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı

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