Medipol Başakşehir'de Galatasaray Maçı Hazırlıkları Sona Erdi

Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde Galatasaray
ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir
, bugün yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik ısınmayla antrenmana başlayan turuncu lacivertli ekip, sonrasında çabukluk çalışmalarıyla antrenmanı sürdürdü. Ardından yapılan 5'e 2 pas çalışmasıyla antrenman sona erdi.
Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem
kondisyoner eşliğinde bireysel çalışmalarına devam etti.
Turuncu lacivertliler, yarın saat 19.00'da sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
Başakşehir,Galatasaray
14 Aralık 2018 Cuma 18:56