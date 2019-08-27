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Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

27.08.2019 19:48 Medipol Başakşehir'de Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre idmanlar Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında gerçekleştirildi.
Futbolcular, günün ilk antrenmanında denge ve koordinasyon çalışması üzerinde durdu. Akşam idmanı ise topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapmanın ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla çalışmalarına devam edecek.

Gençlerbirliği, Başakşehir, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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