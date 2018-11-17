Medipol Başakşehir'de Göztepe Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir
, 13. haftada 26 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, çift kale maç yaptığı belirtildi.
Milli takımlarda bulunan oyuncuların yokluğunda 21 yaş altı takımı futbolcularının da yer aldığı maçın, 80 dakika sürdüğü kaydedildi.
Antrenman maçında tedavisine devam edilen Hollandalı futbolcu Eljero Elia
'nın yer almadığı ifade edildi.
Medipol Başakşehir, yarın izin yaptıktan sonra hazırlıklarına 19 Kasım Pazartesi günü devam edecek.
Başakşehir
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:13