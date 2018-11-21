Medipol Başakşehir'de Göztepe Maçı Hazırlıkları

21 Kasım 2018 Çarşamba 13:30



21 Kasım 2018 Çarşamba 13:30

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bulunan antrenman sahasında gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Antrenman, koordinasyon, çabukluk ve topla yapılan çalışmalarla tamamlandı.Sakatlığı bulunan oyunculardan Eljero Elia antrenmana katılmazken, Alparslan Erdem fizyoterapist eşliğinde çalıştı.Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.