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Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

14.10.2019 20:06Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınma ile başladığı belirtildi.
İdmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdiği ifade edildi.
Turuncu-lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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