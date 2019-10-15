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Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

15.10.2019 18:34Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı belirtildi.
İdmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan taktik çalışma ile sona erdiği ifade edildi.
Turuncu-lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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