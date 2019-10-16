Haberler » Spor » Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

16.10.2019 20:28Medipol Başakşehir'de Göztepe maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı belirtildi.
İdmanın, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan, savunma ve hücum çalışmasıyla ile sona erdiği ifade edildi.
Turuncu-lacivertli ekip, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
22:14 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
22:07 File derbisi Fener'in
22:02 Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
22:02 Sergen Yalçın futbolcularından 6 km istedi
22:02 Boluspor, çıkış yakalamak istiyor
21:47 Trabzonspor Marşı için ödüllü beste yarışması düzenlendi
21:44 Fenerbahçe Öznur Kablo evinde galip
16.10.2019 22:15:48