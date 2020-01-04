Haberler » Spor » Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları yarın başlayacak - Spor

Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları yarın başlayacak

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.

04.01.2020 11:30 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:30 Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları yarın başlayacak
Medipol , Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına yarın başlayacak.
Süper Lig'de son maçını 28 Aralık'ta oynayan turuncu-lacivertli takımda 7 günlük izin yarın sona erecek.
'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne yarın gidecek Medipol Başakşehir, 13 Ocak'a kadar Maxx Royal'de çalışacak.
İlk hazırlık maçını 9 Ocak Perşembe günü saat 17.00'de Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile oynayacak Medipol Başakşehir, ikinci hazırlık karşılaşmasında ise 11 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de İsviçre temsilcisi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.
Turuncu-lacivertliler, Süper Lig'deki ilk maçını ise 18 Ocak'ta BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacak.

Başakşehir, Antalya, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:58   "Yeniden Büyük Bursaspor Kampanyası"nda hedef, 216 bin forma satışı - Spor
12:55   Bodrumspor'da Erkmen dönemi bitti - Spor
12:54   Beşiktaş günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi - Spor
12:51   Altınordulu Anıl'a Süper kanca - Spor
12:51   Tamer Tuna'nın arşiv görüntüleri - Spor
11:57   Galatasaray, Celil Yüksel'i kiraladı - Spor
11:11   Club Brugge, Diagne'yi kamp kadrosuna almadı - Spor
09:07   G.Saray'da yeni transferlerin maliyeti yüzleri güldürdü - Spor
08:38   İran ekibi İstiklal, Robinho'yu istiyor - Spor
00:04   Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ: Cenk Tosun ile ilgili girişimimiz yok - Spor
4.01.2020 13:02:00