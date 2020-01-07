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Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

07.01.2020 21:08 | Son Güncelleme: 07.01.2020 21:08 Medipol Başakşehir'de ikinci yarı hazırlıkları
Medipol , sezonun ikinci yarı hazırlıklarına 'da devam ediyor.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, ilçesine bağlı Turizm Merkezi'nde gerçekleştirilen kamptaki antrenmanın, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.
Isınma hareketleri ile başlayan idmanın, 5'e 2 pas çalışması ile sürdüğü, dar ve geniş alan oyunlarıyla tamamlandığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Başakşehir, Antalya, Belek, serik, Spor

Kaynak: AA

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