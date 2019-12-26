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Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi

Medipol Başakşehir, 28 Aralık Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

26.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:56 Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi
Medipol , 28 Cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı taktik çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Başakşehir, Kasımpaşa, Aralık, Spor

Kaynak: AA

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