13 Mart 2019, 16:11
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Medipol Başakşehir'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk, dayanıklılık ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, geniş alanda oyunla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, İstikbal Mobilya Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla sürdürecek. Futbol, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Başakşehir, Spor
Kaynak: AA


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