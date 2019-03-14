Medipol Başakşehir'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir Futbol
Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koordinasyon çalışması ve ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışması ve 8'e 3 oyun ile devam eden idman, iki grup halinde savunma, sonlandırma çalışması ve gerçekleştirilen turnuva ile tamamlandı.
Turuncu-lacivertli ekip, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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Kaynak: AA