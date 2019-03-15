Medipol Başakşehir'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Lider Medipol <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/basaksehir/' title='Başakşehir'>Başakşehir</a>, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istikbal-mobilya/' title='İstikbal Mobilya'>İstikbal Mobilya</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kayserispor/' title='Kayserispor'>Kayserispor</a> ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.<br><br>Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. <a class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> <a class='keyword' href='/basaksehir/' title='Başakşehir'>Başakşehir</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/fatih-terim-stadi/' title='Fatih Terim Stadı'>Fatih Terim Stadı</a>'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.<br><br>Medipol Başakşehir, <a class='keyword' href='/istikbal-mobilya/' title='İstikbal Mobilya'>İstikbal Mobilya</a> <a class='keyword' href='/kayserispor/' title='Kayserispor'>Kayserispor</a> maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.