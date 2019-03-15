15 Mart 2019, 16:26
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Medipol Başakşehir'de Kayserispor Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idman, ısınmayla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Medipol Başakşehir, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Spor
Kaynak: AA


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