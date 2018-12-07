Medipol Başakşehir'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 10 Aralık
Pazartesi günü MKE Ankaragücü
'ne konuk olacak Medipol Başakşehir
, hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
İdmanın, koordinasyon, 5'e 2, dar alanda oyun, şut ve sonlandırma çalışmalarıyla tamamlandığı aktarıldı.
Antrenmanda sakatlığı bulunan Alparslan Erdem
'in fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
10 Aralık,MKE Ankaragücü,Başakşehir
07 Aralık 2018 Cuma 14:42