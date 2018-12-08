Medipol Başakşehir'de Mke Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü
ile 10 Aralık
Pazartesi günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Başakşehir Futbol
Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde, 3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen idmanda turuncu-lacivertli oyuncular, pas ve dar alanda oyun çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.
Sakatlığı bulunan Alparslan Erdem
kondisyoner eşliğinde bireysel çalışmalarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
10 Aralık,MKE Ankaragücü,Başakşehir
08 Aralık 2018 Cumartesi 14:43