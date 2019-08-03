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Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.

03.08.2019 21:19 Medipol Başakşehir'de Olympiakos maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 7 Ağustos Çarşamba günü sahasında Yunan ekibi Olympiakos ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki tesislerde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı.
İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, çalışmalarını fizyoterapist eşliğinde sürdürdü.
Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Olympiakos, Başakşehir, Spor

Kaynak: AA

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