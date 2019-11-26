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Medipol Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi Roma ile yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.

26.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:26Medipol Başakşehir'de Roma maçı hazırlıkları
Medipol , UEFA Ligi J Grubu'nda 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya temsilcisi ile yapacağı 5. hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdman, pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Roma maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Başakşehir, Avrupa, Roma, Spor

Kaynak: AA

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