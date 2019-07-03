03.07.2019 18:51
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Medipol Başakşehir'de sağlık kontrolleri

Medipol Başakşehir

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Medipol Başakşehir'de futbolcuların sağlık kontrolleri devam ediyor.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Medipol Başakşehir'de futbolcuların sağlık kontrolleri devam ediyor.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Medipol Mega Üniversite Hastanesine gelen futbolcuların, sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.
Kan tetkikleri yapılan Demba Ba, Gökhan İnler, Stefano Napoleoni, Milos Jojic, Soner Aydoğdu, Mete Kaan Demir ve Eljero Elia'nın uzman doktorlar tarafından iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Başakşehir, Spor

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