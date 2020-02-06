Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir
, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.