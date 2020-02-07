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Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

07.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:24Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları
Medipol , Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda lider Demir Grup ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İdman, 5'e 2 pas oyununun ardından yapılan orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Medipol Başakşehir, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve öğle saatlerinde Sivas'a hareket edecek.

Başakşehir, Sivasspor, Spor

Kaynak: AA

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