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Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

17.02.2020 20:20 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:20Medipol Başakşehir'de Sporting Lizbon maçı hazırlıkları
Medipol , 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda ekibi Sporting Lizbon ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada, basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma ile başladı.
Pas oyunuyla süren idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarının İstanbul bölümünü tamamlayacak ve saat 17.00'de uçakla Portekiz'e hareket edecek.

Sporting Lizbon, Başakşehir, Portekiz, Spor

Kaynak: AA

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