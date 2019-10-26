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Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

26.10.2019 14:30Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında bulunan antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde gerçekleştirilen 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı çalışmayla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Başakşehir, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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